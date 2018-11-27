بيرناس يتولي قيادة الاتفاق السعودي خلفًا لراموس

أتم نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المدرب الاسباني سيرخيو بيرناس ليكون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، خلفًا للأورجوياني ليوناردو راموس.





ورحل راموس بعد النتائج السلبية الاخيرة التي نالها الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر 4 مباريات متتالية، ودخل مرماه 15 هدفًا خلالهم، واحرز 5 أهداف فقط.





وشكر النادي المدرب الاوروجوياني عبر موقعه الرسمي "تويتر" علي الفترة التي قضاها داخل الفريق، متمنين له دوام التوفيق.





جدير بالذكر ان الاتفاق يحتل المركز السابع بعد 10 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين، دخل مرماه 20 هدفًا، واحرز 19 هدفًا.



