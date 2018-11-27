ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيرناس يتولي قيادة الاتفاق السعودي خلفًا لراموس

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:52 م
بيرناس يتولي قيادة الاتفاق السعودي خلفًا لراموس
طباعة
محمد سامي
 
 
أتم نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المدرب الاسباني سيرخيو بيرناس ليكون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، خلفًا للأورجوياني ليوناردو راموس.

ورحل راموس بعد النتائج السلبية الاخيرة التي نالها الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر 4 مباريات متتالية، ودخل مرماه 15 هدفًا خلالهم، واحرز 5 أهداف فقط.

وشكر النادي المدرب الاوروجوياني عبر موقعه الرسمي "تويتر" علي الفترة التي قضاها داخل الفريق، متمنين له دوام التوفيق.

جدير بالذكر ان الاتفاق يحتل المركز السابع بعد 10 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين، دخل مرماه 20 هدفًا، واحرز 19 هدفًا.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
جارية الآن
0
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 7:10:09 PM