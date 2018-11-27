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بعد مغادرته مصر.. محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس السيسي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:51 م
بعد مغادرته مصر.. محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس السيسي
السيسي ومحمد بن سلمان
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي إثر مغادرته مصر.

 
وأعرب ولى العهد السعودى عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.
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