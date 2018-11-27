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سفارة المملكة بأوكرانيا تحذِّر السعوديين من زيارة 10 مناطق

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:50 م
سفارة المملكة بأوكرانيا تحذِّر السعوديين من زيارة 10 مناطق
سفارة المملكة بأوكرانيا
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الفجر السعودي
 

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوكرانيا، تنبيهًا للمواطنين السعوديين بتجنب الذهاب إلى بعض المناطق بالبلاد؛ وذلك عقب التوتر في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.

 

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، الثلاثاء، أن التنبيه جاء نظرًا لتطور الأوضاع في أوكرانيا، وإعلان قرار حالة الطوارئ في بعض المناطق بدءًا من التاسعة صباح الغد الأربعاء الموافق 28 نوفمبر، ولمدة 30 يومًا، في المناطق التي يشملها القرار.

 

وأضافت أن المناطق المشمولة بحالة الطوارئ هي: فينيسيا ولوقانسك وزابوروجل ودنيسك ونوكالايف وأوديسا وسومي، خاركوف وتشيرنقوف وخورسون.

 

وتابعت أنها تنصح المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى هذه المناطق في الفترة الحالية.

 

وللتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة الاتصال على الأرقام التالية:  00380635224455 – 00380445205170

 

يُذكر أن الأوضاع شهدت توترًا في اليومين الماضيين؛ عقب احتجاز البحرية الروسية لثلاث سفن أوكرانية كانت في طريقها لبحر أزوف المتفرع من البحر الأسود،  واتهمتها موسكو بدخول مياهها الإقليمية عمدًا وفرضت "كييف" عقب ذلك حالة الطوارئ في بعض المناطق بالبلاد.

 

المزيد عن: سفارة المملكة بأوكرانيا المملكة السعودية أوكرانيا
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