تباين فى أداء البورصات الخليجية ودبي تسجل أدنى مستوياتها فى 34 شهر

سجلت بورصة دبي أدنى مستوياتها في 34 شهرا يوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع الأسهم العقارية، لينخفض واحدا في المئة إلى 2700 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2016. وتراجع سهم إعمار العقارية 3.2 في المئة بعدما اتفقت إحدى وحداتها على بيع خمسة فنادق في دبي إلى أبوظبي الوطنية للفنادق مقابل مبلغ لم يُعلن عنه.





وهبط سهم الاتحاد العقارية 3.4 في المئة، لكن سهم داماك العقارية ارتفع واحدا في المئة. وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في





الإمارة، 2.2 في المئة.





وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.3 في المئة، بينما ارتفع سهم مجموعة سامبا المالية 1.6 في المئة.





وقفز سهم السعودية للصادرات الصناعية 9.9 في المئة، بعدما مددت أسمنت الجوف عقد بيع وتسويق مع الشركة لعام. وزاد سهم أسمنت الجوف 0.5 في المئة.





وتأرجح سهم السعودية للصادرات الصناعية بشدة في تعاملات بغرض المضاربة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، وسجل يوم الاثنين أكبر حجم تداول له منذ أبريل نيسان 2013. وكان حجم تداوله يوم الثلاثاء ضعيفا.





وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.2 في المئة، مع هبوط سهم دانة غاز 3.4 في المئة، بينما تراجع سهم أبوظبي للطاقة (طاقة) 3.1 في المئة.





واستقر مؤشر بورصة قطر مع صعود سهم أريد للاتصالات 1.7 في المئة، وكان الرابح الأكبر في السوق.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية:





- السعودية.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7573 نقطة.





- دبي.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 2700 نقطة.





- أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 4960 نقطة.





- قطر.. استقر المؤشر عند 10356 نقطة.





- الكويت.. صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 5333 نقطة.





- البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 1320 نقطة.





- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 4387 نقطة.