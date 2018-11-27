كورة لايف.. بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.. koralive
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:48 معمرو عادل
كورة لايف.. بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.. koralive
يستضيف فريق يوفنيتوس الإيطالي نظيرة فالنسيا الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة11 مساءاً بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب «أليانز ستاديوم» معقل نادي يوفنتوس، في مدينة تورينو الإيطالية ووسط حضور 41507 من مشجعي الفريقان.
كورة لايف.. بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.. koralive
تقدم "الفجر"، بث مباشر لمباراة يوفينتوس الإيطالي مع فالنسيا الإسباني، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
يستضيف فريق يوفنيتوس الإيطالي نظيرة فالنسيا الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة11 مساءاً بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب «أليانز ستاديوم» معقل نادي يوفنتوس، في مدينة تورينو الإيطالية ووسط حضور 41507 من مشجعي الفريقان.
كورة لايف.. بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.. koralive
تقدم "الفجر"، بث مباشر لمباراة يوفينتوس الإيطالي مع فالنسيا الإسباني، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيذاع البث المباشر لمباراة يوفينتوس وريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.
ويسعى النادي الإيطالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة النتائج الجيدة في دوري الأبطال.
ويتسلح النادي الإيطالي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعه الأرجنتني ديبالا، حيث يمثلك الثنائي قوة هجومية كبيرة في فريق السيدة العجوز.
ويقدم البوابة نيوز بث مباشر لمباراة يوفينتوس وفالنسيا الإيطالي في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام .
شاهد البث المباشر لمباراة يوفينتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني اليوم الثلاثاء 27-11-2018 .
كورة لايف.. بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.. koralive
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