"الجويني" ينتهي من جلسة تصوير مريم الدباغ ويستعد لـ هند صبري

انتهى المصور التونسي حمدي الجويني، من جلسة تصوير للفنانة التونسية مريم الدباغ، على أن يطرح الصور الخاصة بالسيشن قريباً عبر السوشيال ميديا.

وأوضح "حمدي" في تصريح له بأنه يتمنى أن يصل للعالمية ويتعاون مع كبار المشاهير بالعالم، مثل "ريهانا وبيونسيه"، وغيرهم من كبار النجوم بالعالم.

وكشف عن الصعوبات التي تواجهه كمصور فوتوغرافي في الفترة الحالية، وهي عدم تواجد أماكن يقوم بالتصوير فيها، وأضاف أنه حتى إذا توافر المكان المناسب للتصوير، يتفاجأ بأنه ممنوع.

وعما يحضر له قريبًا قال "الجويني" إنه يحضر لجلسة تصوير للنجمة التونسية هند صبري خلال الفترة المقبلة.

"الجويني" يملك موهبة مميزة في عالم التصوير، فهو المصور الرسمي لكارفور تونس، وكانت بداياته في مجال التصوير عام 2014، عندما قام صديقه بالتقاط صورة له من الكاميرا الخاصة به ممازحاً إياه، ومن هنا بدأ إعجابه بالتصوير واكتشاف موهبته، وأشتهر بالاحترافية في مجاله وذاع صيته، وتعاون مع نخبة مميزة من أشهر النجوم ومنهم" أميرة الجزيري، ريم بن مسعود، عائشة عطية، مروة عقربي، مريم الدباغ، أسماء بن أحمد، redone".