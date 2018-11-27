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أحد السعودي يتعاقد مع البرتغالي لورينسيو لقيادة الفريق

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:46 م
أحد السعودي يتعاقد مع البرتغالي لورينسيو لقيادة الفريق
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محمد سامي
 

أعلن نادي أحد السعودي، تعيين المدرب البرتغالي باولو لورينسيو من اجل قيادة الفريق الاول لكرة القدم، خلفًا للباراغواياني فرانشيسكو أرسي.



وقامت إدارة أحد، بإقالة أرسي من منصبه يوم الجمعة الماضية بسبب سوء النتائج، وعينت كلاديو المدرب المساعد مديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدربًا جديدًا.



وكشف الموقع الرسمي للنادي عبر حسابه "تويتر" اليوم الثلاثاء، ان إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو لورينسيو.



يذكر أن أحد يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 6 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 6 مواجهات.


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