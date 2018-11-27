آخرها قرية النورس جنوب بورسعيد..انجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية وكذلك الخدمات العامة، والعديد من المشروعات الأخرى فى مجال الطرق والكبارى والإسكان الاجتماعى والمبانى ذات المنفعة العامة، ونوضح لكم التفاصيل فيما يلى.

طريق هضبة الجلالة الغردقة بعد شق الجبل

مشروع هضبة الجلالة السياحي العالمي بالعين السخنة، سحر الطبيعة يحيطه من كل اتجاه، يقوم بتنفيذه رجال مخلصون من العمال والمهندسين، والمشرفين، و٥٥ شركة وطنية ١٠٠٪.. والعمل يجرى على قدم وساق فى المشروع حتى يخرج الحُلم إلى النور فى الوقت المطلوب.. روح الوطنية تسود بين الجميع، ولا فرق بين مشرف أو خفير، فهناك أيادٍ تكاتفت وتعمل كأسرة واحدة لإخراج المشروع فى أبهى صورة للعالم أجمع.

معالم طريق "هضبة الجلالة" الجديد الذى يربط بين العين السخنة والزعفرانة بطول ٨٢ كيلو، ومن المقرر أن تخرج منه وصلتان إلى طريق "السخنة" القديم، الأولى بمنطقة"رأس أبوالدرج" بطول ١٧ كيلو، والثانية فى "وادى ملحة" بطول ١٣ كيلو، وتم تنفيذ ٧٥ كيلو بنسبة ٨٥٪ تقريباً من الطريق.

قرية النورس جنوب بورسعيد

مشروع 44 عمارة سكنية بقرية النورس جنوب بورسعيد ضمن تطوير المناطق العشوائية، المشروع يقع على مساحة 16 فداناً، ويضم 44 عمارة سكنية بعدد 880 شقة، كل شقة 3 غرف وصالة، كما يضم المشروع عدداً من الوحدات الخدمية أبرزها مدرسة، تشمل مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتضم 28 فصلاً، كما يشتمل المشروع على وحدة صحية على مساحة 750 متراً، وفرن بلدي تمويني يخدم عمارات النورس والمناطق المجاورة.

أحد أنفاق قناة السويس شمال مدينة الإسماعيلية

تجرى حالياً أعمال التشطيبات النهائية فى 4 أنفاق أسفل قناتى السويس فى نطاق محافظتى بورسعيد ، الإسماعيلية وبدأ العمل فى حفر النفق الخامس (نفق الشهيد أحمد حمدى 2) فى نطاق محافظة السويس و سيجرى تطوير نفق الشهيد أحمد حمدى (1) بحيث يصبح أحدهما للذهاب و الأخر للإياب، وبذلك سيصبح عدد الأنفاق الواقعة أسفل القناة بغرض ربط سيناء بوادى النيل (6) أنفاق ، 5 منها تم إقامتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأنفاق بنفسه، قبل أن يتم افتتاحها في مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، بالتعاون مع أربع شــركات وطنية مصــرية، بدأت العمل في المشروع منذ 2015.

ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي، حلما كبيرا للمصريين، حيث يهدف لإنشاء 7 أنفاق تحت قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية، و4 أنفاق بالإسماعيلية منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية ونفق مرافق، بكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار.

أنفاق بورسعيد

تتكون أنفاق بورسعيد، من نفقي طرق اتجاه واحد (حارتان) ونفق سكك حديدية اتجاه واحد (مساران)، ومن المقرر أن تعبر الأنفاق تحت قناة السويس وتصل بالتالي إلى شبه جزيرة سيناء.

شمل المشروع، أيضا تنفيذ عدد من الطرق السطحية لوصل الأنفاق بشبكة الطرق القائمة وخدمة المشروعات المستقبلية في المنطقة.

وسيتم حفر قناة جانبية جديدة في البحر المتوسط، للسماح بدخول وخروج السفن إلى شرق بورسعيد بعيدا عن القوافل المارة بقناة السويس.

أنفاق الإسماعيلية

تقع مدينة الإسماعيلية في منتصف الطريق بين بورسعيد شمالا وقناة السويس جنوبا، وسيبلغ طول النفق الواحد في هذا المشروع حوالي 6 كيلومترات من غرب القناة إلى الاتجاه الشرقي إلى سيناء داخل نفقين للسيارات أحدهما متجه إلى شرق القناة، والآخر سيكون للعودة من سيناء إلى غرب القناة.

تطوير "تل العقارب"

مشروع تطوير روضة السيدة " تل العقارب سابقا "، ضمن خطة الدولة القضاء على المناطق العشوائية.