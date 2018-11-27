كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر 6-11-2018 (الدوري المصري) Al Ahly HD كورة ستار

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يرغب الفريق الاحمر الاهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب من اجل مداواة جاحه الافريقية والعربية حيث ودع منافسات دوري ابطال افريقيا بعدما خسر نهائي البطولة امام فريق الترجي التونسي كما ودع بطولة كاس زايد للاندية العربية من دور الستة عشر بعد التعادل مع الوصل الاماراتي ايابا 1-1 حيث كان قد تعادل ذهابا 2-2 ليودع المارد الاحمر البطولة ويفشل في تحقيق لقب بطولتين في خلال اقل من شهر، شاهد لايف بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم اون لاين في الدوري المصري.

كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر 6-11-2018 (الدوري المصري) Al Ahly HD كورة ستار

ويقع الاهلي في المركز الثامن عشر والاخير في جدول البطولة المحلية برصيد احدى عشرة نقطة من ست مباريات ونجح الاهلي في الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادل في مباراتين ولم يعرف طعم الهزيمة سوى في لقاء وحيد امام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز اليوم لمواصلة الارتقاء في جدول الدوي المصري خاصة بعد اقالة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا بشكل مؤقت، مشاهدة مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر اليوم لايف.

كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر 6-11-2018 (الدوري المصري) Al Ahly HD كورة ستار

اما فريق المقاولون العرب يرغب في مباغتة الاهلي وتحسين موقفه في بطولة الدوري المصري حيث يحتل المقاولون المركز التاسع برصيد سبع عشرة نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين وست هزائم ومن المقرر ان تنقل مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء 26-11-2018 في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة من خلال قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت، بث مباشر مباراة الاهلي امام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.