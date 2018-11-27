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ولي العهد يغادر القاهرة والرئيس السيسي في مقدمة مودعيه

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:29 م
ولي العهد يغادر القاهرة والرئيس السيسي في مقدمة مودعيه
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وكالات
 

غادر ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة استغرقت يومين ضمن جولة عربية تقوده بعد ذلك إلى الأرجنتين.

 

ونشرت قناة السعودية صورا للحظة مغادرة ولي العهد السعودي، وتوديعه من قبل الرئيس السيسي، الذي حرص على التواجد في مقدمة المودعين.

 

وعقد الرئيس السيسي، جلسة مغلقة مع ولي العهد أكدا فيها على التمسك بشروط المصالحة مع قطر، حيث أرسل السيسي رسالة لخادم الحرمين الشريفين تضمنت تجديد التزام مصر بأمن الخليج.

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