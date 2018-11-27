سباليتي يعلن قائمة الإنتر لمواجهة توتنهام بدوري الأبطال

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الخامسة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.









وضمت القائمة 19 لاعبًا وهم:





حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش ، باديلي - بيرني









خط الدفاع: دي فريخ ، ميراندا ، سكرينيار ، دي امبروسيو ، اسامواه ، رانوكيا









خط الوسط: نيانجولان ، بورخا فاليرو ، بيريسيتش ، بروزوفيتش ، فيتشينو









خط الهجوم: ماورو إيكاردي ، كيتا بالدي ، كاندريفا ، بوليتانو ، لوتارو مارتينيز









ويحتل النيراتزوري المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ 10 نقاط، ويحتاج فقط الي التعادل من اجل التأهل الرسمي لدوري الستة عشر.



