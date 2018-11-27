رابط online يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | كورة ستار | kora star

رابط online يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | كورة ستار | kora star

الاهلي والمقاولون يدخل الاهلي ضد المقاولون اليوم بالمدير الفني محمد يوسف وهذا بعد اقالة المدير الفني باتريس كارتيرون بعد مباراة التي جمعت بين الاهلي والوصل في البطولة العربية التي انتهت بخسارة الاهلي، وجاء في مركز العام سامي قمصان وفي المدرب المساعد عادل مصطفي وجاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و مدير الحراس طارق سلمان، ويأتي طاقم التحكيم في مباراة الاهلي والمقاولون الحكم الأول جهاد جريشة وحكم ثاني محمود ابو الرجال والحكم الثالث سمير جمال والحكم الرابع احمد عبدللة ويأتي الحكم الخامس كلا من احمد حمدي وصبحي العمرواي. رابط online يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | كورة ستار | kora star وجدير بالذكر ان الاهلي التقي بالمقاولون في 70 مباراة واستطاع الاهلي تحقيق الفوز في 49 مباراة واستطاع المقاولون الفوز في 6 مباريات وتعادل الفريقين في 15 مباراة، والتقي الاهلي المقاولون يوم 28 أكتوبر عام 2002 واستطاع الاهلي الفوز علي المقاولون بأكبر هزيمة بين الفريقين بنتيجة 6\2، وجدير بالذكر أيضا أن مجموع الأهداف التي سجلها الاهلي في مرمي المقاولون 122 هدف، وسجل المقاولون حتي الآن في جميع مواجهات الاهلي المصري 40 هدف.

رابط online يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | كورة ستار | kora star

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تشكيل الاهلي ضد المقاولون اليوم حراسة المرمي: شريف إكرامي. في خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، ساليف كوليبالى، باسم على. في خط الوسط: أحمد حمودى، حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب . في خط الهجوم: وليد سليمان، مروان محسن.

رابط online يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | كورة ستار | kora star

يسضيف ملعب السلام اليوم مباراة الاهلي والمقاولون ضمن الجولة السادسة من الدوري ويدخل الاهلي المباراة وهو في المركز الثامن عشر وحصل علي 11 نقطة في 6 مباريات حيث لدية 9 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا التي وصل ألي النهائي ولكن تعثر الاهلي أمام الترجي في النهائي وحصل علي المركز الثاني في البطولة، ويستأنف الأهلي اليوم مبارياته في الدوري ضد المقاولون، ونرفق أليكم من خلال هذه الصفحة عبر موقع الفجر الرياضي موعد مباراة الاهلي والمقاولون اليوم.