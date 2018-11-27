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رسميًا.. مايك دين حكمًا لديربي لندن في البريميرليج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:31 م
رسميًا.. مايك دين حكمًا لديربي لندن في البريميرليج
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محمد سامي
 

كشف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الأرسنال وتوتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2018/2019.

ويدير اللقاء الحكم مايك دين البالغ من العمر 50 عامًا، علي ملعب الامارات معقل الجانرز يوم الأحد القادم في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الخامس برصيد 27 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 2 فقط.

بينما السبيرز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، حيث حقق الانتصار في 10 لقاءات وخسر في 3 مباريات، وهو الفريق الذي لم يتعادل حتي الان.

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