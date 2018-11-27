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عاجل.. تحقيقات سرية حول إعادة نهائي إفريقيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:25 م
عاجل.. تحقيقات سرية حول إعادة نهائي إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
يجري الإتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقات سرية مع الحكم الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وحدثت الكثير من الاخطاء التحكيمية خلال مباراة الأهلي والترجي، حيث قام الحكم باحتساب 3 ركلات جزاء خلال المباراة، منهما اثنان للنادي الأهلي وواحدة للترجي التونسي.


ويعقد أيضا الكاف تحقيقات كبيرة مع الزامبي سيكازوي بعد الاخطاء التحكيمية الكارثية في مباراة الترجي التونسي واول اغسطس الأنجولي، حيث قام الحكم بإلغاء هدف صحيح لأول أغسطس في الدقيقة 86 من مباراة الإياب.


وقرر مسئولو الكاف تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات لشهر يناير المقبل، وقبل بداية دور المجموعات من البطولة الأفريقية الجديدة.

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