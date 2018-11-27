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مخرج شهير يتعرض للهجوم بعد إعلانه تأييده للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:24 م
مخرج شهير يتعرض للهجوم بعد إعلانه تأييده للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
ارشيفية
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الفجر الفنى
 
جدل كبير أثارته دولة تونس فى العالم العربى والاسلامى بعد اقرارها المساواة بين المرأة والرجل فى المواريث، وهو الأمر الذى قوبل من قطاع عريض الى الرفض بينما اعلن قسم اخر تأييده لهذه الخطوة.

فقد أعلن عددا من الشخصيات العامة أعلنت موافقتها على هذا الاتجاه، وأنهم يؤيدون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، ومن بينهم المخرج عمرو سلامة .

وقال عمرو سلامة، أنا مع المساواة فى الميراث بين الإبن والإبنة، وأصريت على توزيع ميراث أبي بالتساوي مع إخوتي البنات بعد وفاة والدي، أنا مؤمن بالعدل والرحمة والحق بعقلي وبقلبي، وأطبق إيماني أيضا بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمار يحمل أسفارا”.

وقوبلت تصريحات عمرو سلامة بهجوم شديد وتحديدا عبر تويتر، حيث رفض أغلب المتابعين لعمرو ما كتبه ووجهوه بضرورة إعادة القرأءة مرة أخرى فى هذا الأمر لأن نصوصه صريحة وواضحة.
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