مخرج شهير يتعرض للهجوم بعد إعلانه تأييده للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

جدل كبير أثارته دولة تونس فى العالم العربى والاسلامى بعد اقرارها المساواة بين المرأة والرجل فى المواريث، وهو الأمر الذى قوبل من قطاع عريض الى الرفض بينما اعلن قسم اخر تأييده لهذه الخطوة.





فقد أعلن عددا من الشخصيات العامة أعلنت موافقتها على هذا الاتجاه، وأنهم يؤيدون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، ومن بينهم المخرج عمرو سلامة .



