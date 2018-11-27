fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر | أهم مباريات اليوم

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين بأن تٌقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر | أهم مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وسيتم نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت، حيث ستسبق بداية المباراة إقامة ستديو تحليلي على كل قناة يقوم بالتحليل الفني للفريقين قبل وبعد المباراة.

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر | أهم مباريات اليوم

يشهد ملعب برج العرب مساء اليوم (الأحد) لقاء هام بين الأهلي والمقاولون العرب في ختام منافسات اليوم الثاني بالجولة الثالثة عشرة بالموسم 57 للدوري المصري.

وكعادته في تسليط الضوء على المباريات الهامة في المسابقة الأهم، يقدم (كورابيا) أرقام طرفي هذا اللقاء طوال تاريخهما في الدوري ونتائج المواجهات المباشرة وموقفهما الحالي في النقاط التالية: fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر | أهم مباريات اليوم - شارك الأهلي في كل مواسم الدوري مقابل 34 مشاركة للمقاولون العرب ثلاثة منها لم تكتمل خلالها المسابقة. - فاز الأهلي بدرع الدوري 37 مرة مقابل لقب وحيد للمقاولون العرب موسم 1982/1983. - لعب الأهلي 1459 مباراة طوال تاريخه في الدوري فاز في 973 وتعادل في 326 وخسر 160 لقاء. - خاض المقاولون 879 لقاء طوال تاريخه في المسابقة فاز في 261 وتعادل في 329 وخسر 289 مباراة. - سجل الأهلي 2563 هدف بمعدل 1.75 هدف في اللقاء الواحد وتلقت شباكه 921 بمتوسط 0.6 هدف في اللقاء وحصد 2738 نقطة. - سجل المقاولون العرب 849 هدف واستقبلت شباكه 831 هدف وبلغ عدد نقاطه 1021 نقطة. fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم | يلا شوت مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر | أهم مباريات اليوم - الخطيب وحسام حسن في صدارة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 109 هدف ثم محمد أبوتريكة وصالح سليم برصيد 79 و78 هدف. - الراحل ناصر محمد علي الهداف الأول للمقاولون في الدوري برصيد 36 هدف يليه عبودة 31 وحمدي نوح 30 هدف. - أحمد مكاوي سجل أول أهداف الأهلي في الدوري موسم 48/49 في شباك الترام وقاد فريقه للفوز (5 – 0). - سجل علي عبد الفتاح أول أهداف الشرطة في الدوري في شباك دمنهور في الجولة الأولى موسم 78/79 وتعادلا (1 – 1).