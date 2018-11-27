إصابة 13 شخصا في حادث تصادم مروع بمدخل العاشر من رمضان

أصيب 13 شخصًا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر تصادم 3 سيارات، اثنتين منها ملاكي والأخرى ميكروباص، بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بمدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سياراتين ملاكي بسيارة "ميكروباص"، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.