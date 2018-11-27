غزل المحلة 97 يفوز على قحافة بثلاثية بدوري المنطقة





حقق فريق غزل المحلة مواليد 97 بقيادة محمد جابر فوزا مستحقا علي قحافة في المباراة التي أقيمت بينها اليوم علي ملعب غزل المحلة الرئيسي ضمن مواجهات الجولة الثانية "الدور الثاني" للمجموعة الأولي من دوري منطقة الغربية.





بدأ الشوط الأول بسيطرة من صاحب الأرض، ليتقدم محمد غلوش بالهدف الاول ثم أضاف أحمد النادري الهدف الثاني وسط استحواذ المحلة علي مجريات المباراة.





وصعب محمد غلوش المهمة وأضاف الهدف الثالث بالشوط الثاني، ثم سجل محمود القاضي الهدف الأول لقحافة قبل نهاية الوقت الأصلي، لينتهي اللقاء بفوز المحلة بثلاثية مقابل هدف.





جاء تشكيل الغزل كالتالي:- محمد فوزي، وأحمد حسن، ومحمود علاء، وأحمد بدوي، ومعتز جمعة، ومحمد علاء، ومحمود فرحات، ومحمد ربيع، واحمد النادري، وحسام حسن، ومحمد غلوش.





دكة البدلاء:- علاء حسني، ويوسف حمودة، ومصطفي الشحات، وأحمد حسام الدين، وممدوح خالد، ومحمد عبدالناصر، ومحمد عبدالله.





بينما جاء تشكيل قحافة مكون من عبدالحميد أبو الوفا، وأحمد خميس، وعماد صبحي، وأحمد طارق، وباسل صالح، وحاتم عيسي، واسامة توكل، وعبدالله مجدي، وأحمد علاء، وعبد الرحمن مصطفي، ومحمود ذكي.





دكة البدلاء:- أحمد أبو العنين، وشهاب الدين جمال، وكريم عبدالحكيم، ومحمود خميس، واسلام سلامة، وحازم رضا، وجمال فؤاد.





يقود الفريق هاني سالم مديرا فنيا وابراهيم أنور مدرب، وعبدالحليم محمود مدير أداري، وعلي الغرابلي اداري، وكريم هشام طبيب.





أدار المباراة وليد عبدالعزيز، وعاونه كل من محمد القراقصي، ومروان عادل ماضي.



