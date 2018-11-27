تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة خلف بسنورس وإحالة مسئول القرائية والصيانة للتحقيق

قام الأستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس إدارة سنورس التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس ومنها مدرسة برغوث.



الابتدائية، تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثانى الابتدائي للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ، وتابع الصف السادس الابتدائي أثناء تدريس مادة اللغة العربية وناقش التلاميذ على السبورة، كما تابع الصف الثالث الابتدائي ومعمل العلوم والحاسب الآلي وحجرات النشاط.



نبه مشددا على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية واعتماد وترقيم دفاتر التحضير،والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية.



وشدد على الاهتمام بالمستوي التعليمي للتلاميذ، وتأمين جميع المنافذ المؤدية لأسطح المدرسة.



وتابع مدرسة خلف الابتدائية، إدارة سنورس التعليمية، وتفقد جميع الفصول الدراسية بالمدرسة وناقش التلاميذ علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي ولاحظ تدنى مستوى التلاميذ وكذلك عدم إنضباط ونظافة المدرسة، وقرر إستبعاد مدير المدرسة فورا وإحالة مسئول القرائية ومسئول الصيانة وعدد من المعلمين والعمال للتحقيق بسبب تدنى المستوى العلمي للتلاميذ وعدم إنضباط العملية التعليمية بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية.