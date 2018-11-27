رسميا.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي في مواجهة إفريقيا

قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى لن يلحق بمواجهة فريق ماسيجير نيجوزى البورندى.









وأضاف :”اللاعب الدولى لم يكتمل شفاءه بعد ويعانى من بعض الألام بعضلة السمانة وفضلنا عدم المجازفة به خشية تفاقم إصابته وبالتالى غيابه لفترة أطول”.









وأنهى حديثه :”المحمدى سيكون جاهزا لمواجهة الإياب المقرر لها مطلع سبتمبر المقبل بالبطولة القارية”.









ويلتقى الدراويش منافسه ماسيجير نيجوزى غدا الاربعاء ،فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على أن تنطلق مباراة الإياب بالإسماعيلية احد يومى 4 أو5 من الشهر القادم.



