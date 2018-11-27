خلاف حاد بين كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب

تحدثت الفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ عن سبب خلافها مع مواطنتها الفنانة ​كنزة مرسلي​ وحذفها لها عن حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





وجاء حديث سهيلة هذا خلال مقابلة لها ضمن برنامج “ذا إنسيدر بالعربي” حيث قالت أن حسابها موثّق بالعلامة الزرقاء وانهم يعلمون أنها ليست هي من سجلت علامة الإعجاب على الانتقاد، وأن كنزة كان عليها التحري قبل أن تصدق أي شيء تراه أو يُقال لها.