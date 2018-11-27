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خلاف حاد بين كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:20 م
خلاف حاد بين كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب
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الفجر الفنى
 
تحدثت الفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ عن سبب خلافها مع مواطنتها الفنانة ​كنزة مرسلي​ وحذفها لها عن حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء حديث سهيلة هذا خلال مقابلة لها ضمن برنامج “ذا إنسيدر بالعربي” حيث قالت أن حسابها موثّق بالعلامة الزرقاء وانهم يعلمون أنها ليست هي من سجلت علامة الإعجاب على الانتقاد، وأن كنزة كان عليها التحري قبل أن تصدق أي شيء تراه أو يُقال لها.

وعن علاقتها ببعض الفنانات ومتابعتها لهنّ قالت أنها تعشق الفنانة اللبنانية إليسا لأنها طيبة وتتابع أيضاً أخبار أسما لمنور.
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