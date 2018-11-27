"الفياجرا النسائية".. طرق استخدام "الحبة البينك" وأضرارها على السيدات

جميعنا يُدرك مساعي كلا الزوجين، لحياة سعيدة، إذ انتشرت مؤخرًا أنباء تفيد بموافقة وزارة الصحة، على أدوية "الفياجرا النسائية" لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات، لتثير حالة من السخرية و الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة وزارة الصحة على "الحبة البينك".

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن "الفياجرا النسائية" لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات.

1-"الحبة البينك" حبة دوائية يومية غير هرمونية للنساء في مرحلة ما قبل سن اليأس اللائي يعانين من اضطراب الرغبة الجنسية.

2- يرجع تاريخ "الحبة الروز" لعام 2015 وكانت بدايتها في أمريكا.

3- تعمل المادة الفعالة بها والتي تسمى "الفليبانسرين" على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى رفع الرغبة الجنسية لدى النساء.

4- تستخدم المادة الموجودة بالحبوب في علاج الاكتئاب.

5- واستندت موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على flibanserin إلى نتائج التجارب الإكلينيكية ثلاثية المرحلة، حيث استمرت كل تجربة 24 أسبوعًا وقيّمت فعالية flibanserin مقارنةً بدواء آخر، الوهمي في النساء قبل انقطاع الطمث، ثم حلل الباحثون ولجنة الـ FDA نتائج التجارب الثلاث تبين أن نحو 10% من المشاركات أبلغن عن حالة "تحسن كبير" في الأسابيع التجريبية 8 إلى 24.

6- يفضل أخذ حباية واحدة في المساء يوميًا، لمدة 8 أسابيع، وإذا لم يأتي بمفعول يتم إيقافه.

7- ضرورة عدم تناوله قبل سن انقطاع الطمث أو حالات "سن اليأس"

8- لا يفضل تناولها مع حبوب منع الحمل، حتى لا يتفاعل معها.

9- من آثار "الحبة البينك" الجانبية، أنه يسبب دوخة، صعوبة في النوم، غثيان، جفاف الفم، والتعب والإرهاق، إضافة إلى انخفاض ضغط الدم، وقد يسبب فقدان الوعي.

10- حذر الأطباء من استخدامات الدواء بشكل مطلق دون اللجوء لطبيب النساء المتابع للحالة الصحية للسيدة.

11- ويبلغ سعر الـ10 أقراص 200جنيه، ويستخدم قبل انقطاع الطمث لعلاج اضطراب الرغبة الجنسية المكتسبة وضعف الرغبة التى لا تتصل بأسباب طبية أو نفسية أو الآثار الجانبية لأدوية أخرى، ولا يستخدم بعد الطمث أو لتعزيز الأداء الجنسي.