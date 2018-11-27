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غريب يطلب خوض ثلاثة مباريات ودية للأوليمبي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:19 م
غريب يطلب خوض ثلاثة مباريات ودية للأوليمبي
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محمد الصو
 
طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، توفير ثلاثة مباريات ودية استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.


ويأتي طلب غريب، لرغبته في تجربة عناصر جديدة داخل المنتخب ووضوح ملامح التشكيل النهائي، بالمعسكر الذي سيقام خلال الفترة من 19 حتى 27 مارس‌ المقبل، قبل المواجهات الرسمية.


ويستعد المنتخب الأوليمبي، لنهائيات الإمم الإفريقية بالقاهرة العام المقبل تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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