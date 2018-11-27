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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن لجمع القمامة بمدينة نصر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:17 م
الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن لجمع القمامة بمدينة نصر
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كريم المنجي
 

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب في مخزن لجمع القمامة بجوار نزلة محور صلاح سالم في مدينة نصر، دون وقوع إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن، وعلى الفور، أمر اللواء اسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية، بالدفع بـ٣ سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم المخزن دون وقوع إصابات.

المزيد عن: مدينة نصر مخزن قمامة حريق النجده
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