يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر HD مباشر | كورة ستار
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:55 معمرو عادل
يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر HD مباشر | كورة ستار
يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 27-11-2018 دوري أبطال أوروبا يواجه فريق مانشستر يونايتد ويونج بويز مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأوروبي والتي من المقرر لها أن تقام على استاد اولد ترافورد حيث التقى الفريقين خلال مباراة الذهاب وفاز خلالها فريق يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل ويخوض فريق مانشستر يونايتد هذه المباراة وهو في حالة من الفرحة وذلك بسبب وصوله إلى الدور التالي من البطولة، كما أن فريق يونايتد لديه لاعبين من أفضل لاعبي كرة القدم عالمياً ويشارك فريق يونج بويز خلال هذه المباراة وهو يدرك أن المباراة ليست بسهلة، إلا أنه يأمل أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة مشاهدة قناة بي ان سبورت مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز اون لاين .
يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر HD مباشر | كورة ستار
بطاقة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز /
مانشستر يونايتد Vs يونج بويز.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : أولد ترافورد .
المعلق : علي محمد علي .
يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر HD مباشر | كورة ستار
موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز/
في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر HD مباشر | كورة ستار
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