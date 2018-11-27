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مجدي كامل ومها أحمد يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:55 م
مجدي كامل ومها أحمد يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما
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الفجر الفني
 
نشر الفنان مجدي كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور مع زوجته الفنانة مها أحمد وابنهما أحمد.

وعلق قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا أحمد يا أغلي حاجة في الدنيا دي كلها، إنت تضحك الدنيا تضحك، الحمد لله السعادة في الرضا، أجمل يوم النهاردة عيد ميلاد احمد".

يذكر أن مها أحمد تزوجت من الفنان مجدي كامل بعد قصة حب جمعتهما، خلال دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثمر زواجهما عن ولدين هما أحمد وعادل.
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