يستضيف فريق يوفنيتوس الإيطالي نظيرة فالنسيا الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة11 مساءاً بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب «أليانز ستاديوم» معقل نادي يوفنتوس، في مدينة تورينو الإيطالية ووسط حضور 41507 من مشجعي الفريقان.



Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس (Ronaldo) وفالنسيا بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star وشهدت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في المجموعة، فوز يوفنتوس بهدفين نظيفين دون رد، ومتحدياً لجميع العوائق التي واجهته خلال المباراة لتحقيق أهدافه وخاصة بعد طرد النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» في الدقائق الأولى من زمن المباراة.

ومن المنتظر أن تحدد مباراة اليوم بين يوفنيتوس وفالنسيا، مصير الفريق المتأهل للدور الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة.

بطاقة مباراة يوفنتوس وفالنسيا اليوم:-

يوفنتوس Vs فالنسيا.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : يوفنتوس آرينا .

المعلق : حفيظ دراجي .





موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا:-

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس (Ronaldo) وفالنسيا بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star

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