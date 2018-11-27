تباين مؤشرات البورصة الكويتية بختام جلسة اليوم





تباين أداء المؤشرات الكويتية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.48% و0.75% على الترتيب، فيما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه وتراجع عند الإغلاق 0.07%.





وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة البنوك بواقع 0.7%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنسبة 1.33%.





وجاء سهم "مــدار" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 18.5%، فيما تصدر سهم "آبــار" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 13.6%.





وحققت البورصة أنشط تداولات له في الشهر الجاري، حيث ارتفعت السيولة 51.5% إلى 27.11 مليون دينار مقابل 17.89 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت الكميات 40.2% إلى 136.57 مليون سهم مقابل 97.4 مليون سهم بجلسة الاثنين.





وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.09 مليون دينار مرتفعاً 1.18%، فيما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 13.11 مليون سهم مرتفعاً بنحو 1%







