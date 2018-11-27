مكافأة خاصة للاعبي المصري بعد التعادل مع الإنتاج

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق البورسعيدي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.





وقال مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للمصري عبر إذاعة "أون سبورت" أن مجلس الإدارة وافق على طلبه بصرف مكافأة خاصة للاعبين بعد التعادل مع الإنتاج الحربي سلبياً في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الممتاز.





وأوضح يونس أن هذا القرار جاء من أجل تحفيز اللاعبين بعد استعادة الروح في مباراة الإنتاج الحربي بعد الخسارة الثقيلة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة.