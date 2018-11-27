ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤشر مسقط يصعد 0.12% خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:45 م
مؤشر مسقط يصعد 0.12% خلال تعاملات اليوم
طباعة
نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.12% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4398.48 نقطة، رابحاً 5.42 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.

ودعم أداء المؤشر ارتفاع سهمين، في الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت مسقط.

وارتفع مؤشرا قطاعي الخدمات والمالي في تلك الأثناء، وصعد الأول 0.12%؛ بدعم سهم أريدو المرتفع 1.08%.

وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%، مع صدارة سهم الأنوار القابضة للرابحين بنسبة 2.17%.

وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم الدولية للاستثمارات للمتراجعين بنسبة 4.55%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الصناعة وحيداً في تلك الأثناء بنسبة 0.02%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 7.31 مليون سهم، بتنفيذ 114 صفقة، بقيمة تداول 950.58 ألف ريال.
المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة العالمية البورصة الخليجية البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 4:10:15 PM