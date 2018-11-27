مؤشر مسقط يصعد 0.12% خلال تعاملات اليوم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:45 منيفين سمير
ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.12% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4398.48 نقطة، رابحاً 5.42 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.
ودعم أداء المؤشر ارتفاع سهمين، في الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت مسقط.
وارتفع مؤشرا قطاعي الخدمات والمالي في تلك الأثناء، وصعد الأول 0.12%؛ بدعم سهم أريدو المرتفع 1.08%.
وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%، مع صدارة سهم الأنوار القابضة للرابحين بنسبة 2.17%.
وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم الدولية للاستثمارات للمتراجعين بنسبة 4.55%.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الصناعة وحيداً في تلك الأثناء بنسبة 0.02%.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 7.31 مليون سهم، بتنفيذ 114 صفقة، بقيمة تداول 950.58 ألف ريال.
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