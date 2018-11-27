حكاية توفيق الدقن مع المشهد "الخادش" في فيلم "الأرض"

قال المستشار، ماضي الدقن، إن والده الفنان الكبير، توفيق الدقن، كانت لديه "فلسفة" في أدوار الشر؛ فلم يقدم أبدًا دورًا أو مشهدًا يخدش الحياء.





وأضاف "الدقن" في تصريحات صحفية أن والده حينما قدم شخصية الشيخ شعبان المجذوب في فيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين، طلب منه "شاهين" عمل مشهد صريح، يقوم فيه الشيخ شعبان بالاعتداء على فتاة، ثم يقوم بقتلها وإلقائها في الترعة، وأصر شاهين على عمل المشهد، لكن والدي رفض الأمر رفضًا قاطعًا، وطالبه بالتلميح للمشهد دون تمثيله بطريقة فجة، وهو ما رفضه يوسف شاهين.





واستكمل: "بالفعل قاموا بتحديد وعمل اللوكيشن الخاص بالمشهد، لكن والدي لم يذهب في هذا اليوم، مما اضطر يوسف شاهين لقص الدور، لأن المشاهد المتبقية مترتبة على مشهد الاعتداء، لذلك حينما يشاهد أحد دور الشيخ شعبان يجده مبتورا".





وأشار إلى أن والده "كره" شخصية "همبكة" كرهًا شديدا، وهو دوره في مسلسل "ابن الحتة"؛ فأثناء تقديمه دورًا في مسرحية "الجسر" فوجئ بأحد الجمهور يقول له "يا عيني يا همبكة"، فأصابه ذلك بحزن شديد؛ نظرا لأنه شعر بأن الجمهور لم يقتنع بدوره في المسرحية، حتى إنه أصيب بالسكر على أثر ذلك الموقف.