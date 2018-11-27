مؤشر البحرين يهبط 0.49% بختام الثلاثاء





تراجع سوق البحرين المالي، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ بضغط من تراجعات جماعية.





وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.49%، إلى المستوى 1320.33 نقطة، خاسراً 6.52 نقطة.





وتراجع قطاع الاستثمار 1.41% بعد أن نزل سهم جي إف إتش 4.62%، والعربية المصرفية 1.23%.





كما هبط قطاع البنوك 0.11%، بفعل سهم مصرف السلام 2.17%.





ونزل قطاع التأمين 0.76%؛ مضغوطاً بسهم البحرين الوطنية بنحو 2.78%.





وفي ذات السياق، تهاوى قطاع السياحة 4.11%، عبر انخفاض فنادق الخليج بنسبة 6.05% متصدراً التراجعات كافة.





وجرى تداول 9.09 مليون سهم، بقيمة 2.23 مليون دينار بحريني، خلال تنفيذ 72 صفقة











