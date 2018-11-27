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مؤشر البحرين يهبط 0.49% بختام الثلاثاء

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:49 م
مؤشر البحرين يهبط 0.49% بختام الثلاثاء
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نيفين سمير
 

تراجع سوق البحرين المالي، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ بضغط من تراجعات جماعية.

وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.49%، إلى المستوى 1320.33 نقطة، خاسراً 6.52 نقطة.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.41% بعد أن نزل سهم جي إف إتش 4.62%، والعربية المصرفية 1.23%.

كما هبط قطاع البنوك 0.11%، بفعل سهم مصرف السلام 2.17%.

ونزل قطاع التأمين 0.76%؛ مضغوطاً بسهم البحرين الوطنية بنحو 2.78%.

وفي ذات السياق، تهاوى قطاع السياحة 4.11%، عبر انخفاض فنادق الخليج بنسبة 6.05% متصدراً التراجعات كافة.

وجرى تداول 9.09 مليون سهم، بقيمة 2.23 مليون دينار بحريني، خلال تنفيذ 72 صفقة



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