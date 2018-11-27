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أسامة كمال يفتح ملف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية في مساء DMC

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:48 م
أسامة كمال يفتح ملف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية في مساء DMC
الإعلامي أسامة كمال - أرشيفية
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نور إبراهيم
 
يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة، ملف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وكيف يمكن استثمار استقرار الشراكة المصرية السعودية لدعم استقرار الشرق الاوسط وكيف يمكن الوصول الى تهدئة الأوضاع المتوترة فى المنطقة وهل يمكن تغيير بعض المواقف للإسهام فى حل الكثير من المشكلات.

يحلل الفقرة مع أسامة كمال في الاستديو كلا من  السفير احمد الغمرواى سفير مصر السابق بالسعودية والكاتب الصحفى اشرف العشرى والكاتب الصحفى محمد صلاح.

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