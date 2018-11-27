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بورصة مسقط تنهي التعاملات علي تراجع بنسبة 0.14%

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:46 م
بورصة مسقط تنهي التعاملات علي تراجع بنسبة 0.14%
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نيفين سمير
 

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعاً 0.14%، بإقفاله عند مستوى 4386.87 نقطة، خاسراً 6.2 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر العام، بقطاع الخدمات المتراجع وحيداً اليوم بنسبة 0.04%؛ بضغط 4 أسهم، لينخفض العُمانية للهندسة 2.94%، وتراجع عمانتل 0.97%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشر قطاعي الصناعة والمالي، وصعد الأول 0.38%؛ بدعم 4 أسهم؛ وارتفع المها للسيراميك 3.5%، كما زاد الأنوار للسيراميك 2.6%.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.04%؛ مدفوعاً بارتفاع 3 أسهم، وتصدر العمانية للتمويل الرابحين بنسبة 9.49%، وارتفع الأنوار القابضة 4.35%.

وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم الدولية للاستثمارات على المتراجعين اليوم بنسبة 4.55%.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 36.07 مليون سهم؛ مقابل 18.57 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة، وزادت قيمة التداولات إلى 2.46 مليون ريال؛ مقابل 1.94 مليون ريال بجلسة أمس الاثنين.

وتصدر سهم المدينة تكافل تعاملات اليوم حجماً بتداول 1.99 مليون سهم، فيما تصدر سهم أريدو النشاط قيمةً، بنحو 690.31 ألف ريال.

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