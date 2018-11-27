تعرفي على اتيكيت الملابس الشتوية

نستغرب عندما نضع كلمة اتيكيت قبل اختيار ملابسنا الشتوية، فهل اختيار ملابسنا يتطلب منا وضع اتيكيت معينة لها، بالطبع نعم فكل شيء نفعله يتطلب منا اتيكيت ومن هنا إليكم اتيكيت الملابس الشتوية:-





- من اللائق نزع القبعة عن الرأس، فور دخول الأماكن المغلقة.





- يُفضَّل إغلاق المظلَّة قبل الصعود في وسائل النقل، أو دخول مكان مغلق، مع الحرص على وضعها في المكان المخصَّص لها، تلافيًا لئلَّا تُبلِّل الأرضيَّة.





- ويجب الحرص عند استعمال المظلَّة، على عدم اصطدامها بمظلَّات المارَّة في الشارع.





- لا تُحبَّذ مصافحة الآخرين، عندما يرتدي المرء زوجين من القفَّازات، إلَّا إذا كان في الشارع ولاقى أحد صدفةً.





- ولمجرَّد دخول أي مكان مغلق، يجدر خلع زوجي القفَّازات، مباشرةً.





- يُستحسن خلع المعطف، فور دخول المكان المقصود، مع إعطائه للموظف لتعليقه، أو وضعه على الكرسي الفارغ، أو تعليقه على الكرسي وراء الظهر.



