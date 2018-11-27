استقبال موكبه بالهتافات.. أبرز المشاهد من زيارة "بن سلمان" لمصر

شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر العديد من المشاهد، من بينها استقبال بعض المواطنين للأمير بالهتافات وإقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة غداء بعد انتهاء المباحثات بين الطرافين.

ووصل مساء الإثنين إلى القاهرة، ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، في ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

مواطنون يستقبلون موكب بن سلمان بالهتافات

وتجمع العشرات من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء خلال مرور موكب الأمير محمد بن سلمان، بمنطقة وسط البلد وذلك تعبيرا عن ترحيبهم بزيارة ولي العهد لمصر، مرددين هتافات : "مصر والسعودية أيد واحدة".

وهتف المتظاهرون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر.

مظاهرة ترحيب إلكترونية

وتحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان، باهتمام كبير من جانب الشعبين المصري والسعودي، حيث تحول الترحيب بولي العهد السعودي من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين وتحديدا على موقع "تويتر" إلى مظاهر حب، وفي ساعات قليلة تحول هاشتاج "ولي العهد في بلده الثاني مصر" إلى ترند يتصدر موقع تويتر.

رواد "تويتر" من المصريين والسعوديين احتفوا بالزيارة على طريقتهم الخاصة، حيث أكدوا على عمق العلاقات بين البلدين من الجذور، وأيضا وجود العديد من المصالح المشتركة.

جلسة مباحثات

وعقدت اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أعقبها جلسة مباحاثات موسعة ضمت وفدي البلدين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، إضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.

مأدبة غداء

يقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة غداء لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء المباحثات.

وكالة واس تنشر صور لقاء الرئيس السيسي بولي العهد

وأبرزت وكالة واس السعودية، لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.

استعدادات مكثفة بالمطار لمغادرة ولي العهد

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادات مكثفة، وذلك استعدادا لمغادرة بن سلمان، وشددت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، من إجراءاتها الأمنية بمحيط المطار، وانتشرت عناصر الأمن على الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المفرقعات.