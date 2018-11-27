للعام الثاني على التوالي.. "فيكتوري لينك" تشارك في فعاليات معرض ومؤتمرCairo ICT 2018





أعلنت شركة فيكتوري لينك، الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الرقمية المتكاملة، والتي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات منها التسويق عبر الهاتف المحمول والدعاية الإلكترونية وتطوير المواقع الإلكترونية، عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض Cairo ICT الذي تنطلق فعاليات دورته الـ 22، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإضافة إلى كونها الراعي للرسائل النصية القصيرة و الشريك الرقمي.





قالت إنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة فيكتوري لينك، "نشارك هذا العام في المعرض بباقات متميزة للشركات الصغيرة لأول مرة لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم المختلفة والوصول للفئات المستهدفة."





وأشارت، "تعمل فيكتوري لينك على توفير حلول اقتصادية وإنتاجية ذكية، حيث شكلنا خدماتنا لتناسب تطلعات الشركات الناشئة لبدء الأعمال التجارية بناءً على احتياجات مجالاتهم المختلفة تحت مسمىVL اكسبرس، التي قمنا بإطلاقها رسميا في معرض Cairo ICT".





كما أشارت المهندسة إنجي الصبان إلى أن فيكتوري لينك أحد أهم الشركات الرائدة والمتخصصة في الحلول الرقمية والتسويق والإلكتروني حيث أصبحت الإعلانات الرقمية في السنوات الأخيرة ذات تأثير بالغ ومردود كبير وتحقق نتائج مبهرة لذلك يعتمد عليها معظم العملاء في الوقت الحالي في مختلف المجالات ونحن دائما نقدم للعملاء كل ما هو جديد من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.





وأوضحت إنجي الصبان أن الكثيرون منا اليوم أصبحوا يعتمدون على منصات الديجيتال للحصول علي الأخبار من جميع أنحاء العالم حيث تزداد أعداد المتابعين لكل مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة وخبراء التسويق أصبحوا يعتمدون على منصات الديجيتال في تقديم أحدث الحلول الرقمية التي تقوم بتسهيل التواصل المباشر بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والعملاء في كل مكان.





وأضافت إنجي الصبان أنه بعد النجاح الذي توصلنا إليه في العام الماضي قررنا مضاعفة مساحة الجناح لتكون40 م لنتمكن من استضافة عدد أكبر من العملاء ولعرض خدماتنا في مساحة تتيح لنا عرضها بطريقة مبتكرة.





ومن جانبه أوضح عمرو حبيب، رئيس قسم الدعم الفني والعمليات، أن فيكتوري لينك قامت بتوفير باقات مجمعة من الخدمات التسويقية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتناسب احتياجاتهم ولمساعدتهم في الوصول إلى العديد من عملائهم. تتضمن هذه الخدمات رسائل تسويقية عبر الهواتف المحمولة، تطوير مواقع الكترونية، تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهما من الخدمات التسويقية وسيتم تقديم هذه الباقات بأسعار مناسبة ومخفضة لتستوفي ميزانية هذه الشركات وليكون لنا دور رئيسي في دعمهم وهذا الأمر سيعزز بدوره نمو سوق الأعمال المصري وبالتالي يحقق رؤيتنا لزيادة المعاملات المحلية.







