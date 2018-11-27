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البابا فرانسيس يشارك في افتتاح الدورة الـ42 لمجلس حكام الإيفاد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:39 م
البابا فرانسيس يشارك في افتتاح الدورة الـ42 لمجلس حكام الإيفاد
البابا فرنسيس - أرشيفية
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حازم رفعت
 

يشارك البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، بالحفل الافتتاحي للدورة الـ42 لمجلس حكام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 

وصرح بيان الكرسي الرسولي بالفاتيكان، اليوم الثلاثاء،  بأن قداسة البابا فرنسيس الثاني، سيحضر في الرابع عشر من فبراير المقبل، الحفل الافتتاحي للدورة الثانية والأربعين لمجلس حكام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، التابعة لوكالة الأمم المتحدة في روما.


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