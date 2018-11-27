رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 8 عمارات يبدأ تسليمها فى 2 ديسمبر المقبل





صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم تسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمنطقة القرنفل بالمدينة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 2/12/2018.





وقال المهندس عادل النجار: سيتم تسليم 8 عمارات بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (79 – 80 – 81 – 82 – 87 – 89 – 96 – 97)، موضحاً أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



