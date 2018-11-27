محمد كامل: اتحاد اليد ناجح وكان ينقصه المال والتسويق

أكد محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن سبورتس أن توقيع عقد الرعاية مع الاتحاد المصري لكرة اليد هو خطوة جديدة ضمن أهداف الشركة لرعاية الناجحين في مصر ومن ضمنهم اتحاد اليد الناجح.





وأضاف أن اتحاد اليد المصري هو اتحاد ناجح لكنه لا يلقى الدعم اللازم تسويقيا وماليا لمواصلة الإنجازات الي تحققها جميع الفرق المصرية في جميع المراحل السنية.





وتابع أنه يشعر بالفخر بالعمل مع الاتحاد المصري لليد من أجل إعادة الإنجازات المصرية التي دائما ما عرفتها مصر في كرة اليد.





وأوضح أنه يعد كل أسرة كررة اليد المصرية بصناعة طفرة كبيرة على غرار كرة القدم.





واختتم أن الشركة ستبدأ أولى خطواتها برعاية المنتخب الأول في بطولة كأس العالم المقبلة في يناير بدولتي ألمانيا والدنمارك.





ووقع المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عقد الرعاية الجديد مع محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وشهد توقيع العقود حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.





وشهد حفل توقيع عقد الرعاية حضور لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني، بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن سبورت، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.



