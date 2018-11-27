ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد كامل: اتحاد اليد ناجح وكان ينقصه المال والتسويق

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:11 م
محمد كامل: اتحاد اليد ناجح وكان ينقصه المال والتسويق
طباعة
دينا نبيل
 
أكد محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن سبورتس أن توقيع عقد الرعاية مع الاتحاد المصري لكرة اليد هو خطوة جديدة ضمن أهداف الشركة لرعاية الناجحين في مصر ومن ضمنهم اتحاد اليد الناجح.

وأضاف أن اتحاد اليد المصري هو اتحاد ناجح لكنه لا يلقى الدعم اللازم تسويقيا وماليا لمواصلة الإنجازات الي تحققها جميع الفرق المصرية في جميع المراحل السنية.

وتابع أنه يشعر بالفخر بالعمل مع الاتحاد المصري لليد من أجل إعادة الإنجازات المصرية التي دائما ما عرفتها مصر في كرة اليد.

وأوضح أنه يعد كل أسرة كررة اليد المصرية بصناعة طفرة كبيرة على غرار كرة القدم.

واختتم أن الشركة ستبدأ أولى خطواتها برعاية المنتخب الأول في بطولة كأس العالم المقبلة في يناير بدولتي ألمانيا والدنمارك.

ووقع المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عقد الرعاية الجديد مع محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد توقيع العقود حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد حفل توقيع عقد الرعاية حضور لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني، بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن سبورت، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 2:30:02 PM