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اغتيال إمام جمعة السنة في مدينة راميان الإيرانية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:10 م
اغتيال إمام جمعة السنة في مدينة راميان الإيرانية
مولي عبدالغفور جمالزايي
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وكالات
 

اغتيل صباح اليوم الثلاثاء إمام جمعة السنة في مدينة راميان، التابعة لمحافظة كلستان مولي عبدالغفور جمالزايي برصاصة أطلقت من سلاح صيد وإصابته بالرأس.

 

ولم تتبنَّ أي جهة العملية حتى الآن.

 

وقالت بعض المصادر المحلية إن شخصاً "مجهولاً" يحمل سلاح صيد، استهدف جمالزايي عندما كان عائداً من المسجد حوالي الساعة السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) وقتله.

 

وأكد الخبر رئيس شرطة المباحث في محافظة كلستان في حديثه لوكالة "تسنيم"، وقال: "قتل مولوي جمالزايي الساعة 6 صباحاً قرب منزله برصاصة من سلاح صيد أصابته برأسه من الخلف".

 

وقال النائب السياسي والأمني لمحافظ كلستان أيضا إن "السلطة القضائية بدأت التحقيق في الحادث وسوف نعلن التفاصيل فور حصولها".

 

المزيد عن: مولي عبدالغفور جمالزايي مدينة راميان الايرانية ايران اغتيال إمام جمعة السنة
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