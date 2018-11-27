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رينو تعتزم طرح نسخة شرسة من Megane R.S.. اعرف السعر والمواصفات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:08 م
رينو تعتزم طرح نسخة شرسة من Megane R.S.. اعرف السعر والمواصفات
رينو
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تستعد شركة رينو لطرح النسخة الشرسة من سيارتها Megane R.S الرياضي، نهاية العام الجاري، بسعر يبدأ من 38 ألف و 590 يورو أي نحو (785 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الفرنسية أن النسخة الشرسة Megane R.S. Trophy الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 8ر1 لتر بقوة 300 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 280 حصان/390 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر5 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 260 كلم/س، وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق جديدة وقفل تفاضلي مع مجموعة عادم جديدة.

وتتألق النسخة الشرسة بطلاء خارجي خاص يزهو بالأصفر والبرتقالي، مع شريط باللون الأحمر على المئزر الأمامي للتميز عن الموديل القياسي من السيارة.
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