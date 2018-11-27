رينو تعتزم طرح نسخة شرسة من Megane R.S.. اعرف السعر والمواصفات

تستعد شركة رينو لطرح النسخة الشرسة من سيارتها Megane R.S الرياضي، نهاية العام الجاري، بسعر يبدأ من 38 ألف و 590 يورو أي نحو (785 ألف جنيه مصري).





وأوضحت الشركة الفرنسية أن النسخة الشرسة Megane R.S. Trophy الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 8ر1 لتر بقوة 300 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 280 حصان/390 نيوتن متر.





وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر5 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 260 كلم/س، وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق جديدة وقفل تفاضلي مع مجموعة عادم جديدة.



