يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين .. بعد النتائج المخيبة مؤخراً في الدوري يعود مانشستر يونايتد إلى منافسات دوري أبطال أوروبا ليواجه يونغ بويز على أولدترافورد في فرصة لاستعادة توازنه من جديد.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

مانشستر يونايتد يسعى إلى ضمان التأهل للدور الثاني حيث يكفيه الفوز بالمباراة وعدم فوز فالنسيا على اليوفي للتأهل للدور القادم فيما يسعى متصدر الدوري السويسري يونغ بويز للمنافسة على مركز مؤهل لليوروباليج ولمحاولة تحقيق مفاجئة واقتناص أول فوز له بالبطولة.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين





مباراة مهمة جداً للمان يونايتد في حسابات التأهل حيث يدخل المباراة بعنوان الفوز ولا شيئ غيره لتجنب تأجيل التأهل لمباراة صعبة في المستايا أمام فالنسيا ، ومهمة جداً من الناحية المعنوية حيث سيعطي الفوز وضمان التأهل دفعة معنوية قوية للفريق ويعيده للسكة الصحيحة.

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين





بالنسبة للتشكيلة يغيب عن المباراة ليندلوف الذي يلعب أساسياً بشكل شبه أساسي هذا الموسم بعد إصابة أمام كريستال بالاس قد تبعده لأكثر من شهر كما يعاني ماركوس روخو من إصابة طفيفة و يتوقع أن يحل ايريك بايي بديلاً لليندلوف في التشكيلة الأساسية بجانب سمولينج كما يتوقع عودة الموقوف في المباراة السابقة لوك شاو للجبهة اليسرى ، فيما يتوقع أن يعود راشفورد للتشكيلة الأساسية بجانب المتألق مارسيال والباحث عن العودة للتسجيل لوكاكو في المقدمة.

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين

– مانشستر يونايتد في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات (انتصر في 3 مباريات وخسر في واحدة وتعادل في واحدة)





– يونغ بويز في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات (انتصر في 4 وخسر في واحدة)





– مانشستر يونايتد لم يسجل حتى الآن في أولدترافورد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث لعب مباراتين فشل في التسجيل فيهما.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين





– يونغ بويز لم يحقق الفوز حتى الآن في البطولة مستقبلاً 10 أهداف في 4 مباريات.

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

– ترتيب المجموعة H :

1- يوفنتوس 9 نقاط

2- مانشستر يونايتد 7 نقاط

3- فالنسيا 5 نقاط

4- يونغ بويز 1 نقطة.





تواجه الفريقان مواجهة واحدة في تاريخهما كانت في ذهاب دور المجموعات هذا الموسم على أرض يونج بويز وانتهت بانتصار المان يونايتد بنتيجة 3-0 بهدفي بوغبا وهدف من توقيع مارسيال.

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

التشكيل المتوقع





دي خيا (GK)





شاو – بايي – سمولينج – يونغ (C)





بوغبا – ماتيتش – ماتا





مارسيال – لوكاكو – راشفورد





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز يلا شوت وكورة اون لاين





بطاقة المباراة

يلا شوت .. Man United اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف HD

المناسبة : دوري أبطال أوروبا (الجولة 5)

الملعب : الأولدترافورد

الزمان : الثلاثاء 27/11/2018

التوقيت : 22:00 (بتوقيت القاهر)

القناة الناقلة : bein sport HD 2

الحكم : فيليكس بريتش

المعلق : علي محمد علي