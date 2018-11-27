بشرى سارة بشأن المحذوفين من بطاقات التموين

مدت وزارة التموين فترة التحديث، وفتحت باب التظلمات منذ العاشر من نوفمبر 2018م، فيما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية توزيع 5 مليون استمارة تم طباعتها وتوزيعها بالفعل على مديريات التموين بالمجال لتحيث البيانات والتظلم من الحذف، فضلًا عن قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البطاقات التالفة والورقية البالغ عددها ما يقارب الـ 302 ألف بطاقة إلى بطاقات تموينية ذكية.





وتتوقع وزارة التموين أن يتم الانتهاء من تحيث 4.5 مليون بطاقة خلال الفترة القليلة القادمة.





وقد أتاحت وزارة التموين موقعًا رسميًا يستطيع من خلالة جميع المواطنين القيام بكل ما بالبطاقات التموينية وإعادة المحذوفين عن طريق الخطأ، وأطلقت عليه اسم “موقع دعم مصر”، ويستطيع من خلاله اصحاب البطاقات التموينية القيام بعملية التحديث دون أن يتحملوا عناء الانتقال إلى مديريات التموين داخل المحافظة، وكل ما على المواطن هو الضغط على الرابط التالي للدخول على الموقع المخصص من قبل الوزاره بكل ما يتعلق بالبطاقات التموينية ( إضغط هنا ) .







