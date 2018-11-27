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محمد كامل: فخورون برعاية اتحاد اليد.. وانتظروا "كأس عالم" مختلف

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:04 م
محمد كامل: فخورون برعاية اتحاد اليد.. وانتظروا كأس عالم مختلف
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دينا نبيل
 
أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، أن أفضل ما يسعده هو نعت شركته بالوطنية، مشددا على أن بسعى إلى دعم كل الناجحين في الوطن المصري، مثل الاتخاد المصري لكرة اليد.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن رعاية بريزنتيشن لاتحاد اليد: "عند الصعود لكأس العالم في كرة القدم، عشنا الفرحة وقتا طويلا، كان هدفنا جميعا هو سعادة الشعب المصري، ولكننا لم نسافر بمفردنا، حيث كان معنا جماعات معروفة للجميع في مصر حاولت التهويل من السلبيات".

أردف قائلا: "لا أقلل من السلبيات ومن الممكن أن تكون صحيحة، ولكننا حققنا العديد من الإيجابيات، تستحق الإشادة، ولكنهم تجاهلوا الإنجاز وتحدثوا عن لون الأوتوبيس!!".

وعاد ليقول: "مصر نظمت العديد من البطولات العامة في كرة اليد، ونمتلك اتخاد ناجح للغاية، وحان الوقت ليحقق هذا الاتحاد أرباحا مالية". 

وشدد على أنه يعد الجماهير بتنظيم كأس العالم لكرة البد في مصر ٢٠٢١، بطريقة تسعد الجميع، ونعد كل صناع كرة اليد بطفرة كبيرة للعبة، كما فعلتها شركة بريزنتيشن سبورتس، مع كرة القدم، معربا عن سعادته بالعمل مع المنتخب الوطني قبل وقت قليل من مشاركته في كأس العالم ٢٠١٩ بألمانيا والدنمارك.
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