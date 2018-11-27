ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك المصرية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 م
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك المصرية
طباعة
 
شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-11-2018، استقرارا أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى 20.12 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع

 سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى 22.68 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم
 بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقا للبنك الأهلى المصرى 58.42 جنيه للشراء، 58.82 جنيه للبيع

 
المزيد عن: العملات العربية والاجنبية العملات اسعار العملات في البنوك اسعار العملات اليوم اسعار الدولار والعملات اسعار الدولار أسعار الدولار الآن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 2:30:12 PM