ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

HD رابط كورة ستار مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر(دوري ابطال اوروبا)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:01 م
HD رابط كورة ستار مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر(دوري ابطال اوروبا)
طباعة
عمرو عادل
 

سيتواجد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، الليلة في ميونخ، من أجل حضور المباراة التي ستجمع بايرن ميونخ بنظيره بنفيكا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن باراتيسي، سيتواجد في ميونخ من أجل متابعة أليكس جريمالدو، ظهير أيسر بنفيكا، والبالغ من العمر 23 عامًا، ترقبًا للتعاقد معه في ظل عدم الاستقرار على مستقبل أليكس ساندرو مع البيانكونيري.

وأشار إلى أن يوفنتوس، يحاول استغلال العلاقة المميزة بين النادي وخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعبين، من أجل ضم جريمالدو، خاصة وأن مينديز هو وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو، وهو من سهل عملية انضمامهما للسيدة العجوز في الصيف الماضي. 

وتشير تقارير صحفية إلى أن صفقة رحيل جريمالدو عن بنفيكا، قد تتكلف من 35 إلى 40 مليون يورو.

يشار إلى أن جريمالدو، هو أحد النجوم الذين أخرجتهم أكاديمية برشلونة، إلا أنه لم يلعب للفريق الأول بالبلوجرانا، بينما سبق له اللعب لفريق الشباب فقط، قبل أن ينضم إلى بنفيكا، عام 2016

HD رابط كورة ستار مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر(دوري ابطال اوروبا)
المزيد عن: موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا كورة ستار مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا كورة اون لاين مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم مشاهدة كاس الكونفيدرالية الأفريقية مشاهدة بايرن ميونخ ضد بنفيكا مباشر ماتش بايرن ميونخ وبنفيكا مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مجانا مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 2:30:12 PM