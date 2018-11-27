يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 معمرو عادل
يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
موعد ماتش الريال وروما اليوم سينطلق في الثامنة مساءا بالتوقيت العالمي غرينتش، حيث إن ريال مدريد سيكون في مهمة صعبة أمام روما في الأولمبيكو ساعيا لتحقيق فوز هام يحقق به فوائد متعددة، فمن ناحية سيتناسى النتائج المخيبة للآمال التي عاد إليها من جديد في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة إيبار في الجولة الثالثة عشر من الليجا ، وتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية دون رد، ليواصل ترنحه وفقدان النقاط في الدوري الأسباني متراجعا بشكل كبير ففي جدل الترتيب، لذا فتحقيق الانتصار أمام روما لابديل عنه حيث إن الميرنجي بحاجه أيضا للحفاظ على صدارة ترتيبه لمجموعته في التشامبيونزليج، والمتقاسمها معه حاليا فريق روما بنفس رصيد النقاط البالغ حاليا تسع نقاط جمعها الفريقان من خوض أربع مباريات حققا فيها ثلاث انتصارات، وتلقيا خسارة وحيدة.
يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
روما لا يختلف وضعه كثيرا عن الميرنجي من ناحية رغبته في العودة لمسار الإنتصارات من جديد بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي في مباراة قوية انتهت بفوز أودينيزي بهدف دون رد ليفقد ذئاب روما ثلاث نقاط هامة، بينما في التشامبيونزليج كان الذئاب قد تمكنوا من تحقيق الفوز في آخر مبارياتهم في دور المجموعات أمام سسكا موسكو بهدفين مقابل هدف وحيد، والفريق يسعى لتحقيق فوز يأخذ به الثأر من هزيمته أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد عن طريق إيسكو، جاريث بيل، وماريانو دياز.
يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
موعد مباراة ريال مدريد وروما اليوم
توقيت مباراة ريال مدريد ضد روما اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب، العاشرة بتوقيت مصر والسودان ولبنان، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والكويت، منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما
قنوات مباراة ريال مدريد وروما اليوم ستكون حصريا عبر بي أن سبورت HD1 على النايل سات وسهيل سات، بينما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما ستكون على القمر الآذري عبر قناة إيدمان أذربيجان، وعبر قناة فارزيش سبورت المتواجدة على القمر ياهسات بالصيغة عالية الجودة إتش دي.
يلا شوت| كورة لايف| مباراة ريال مدريد وروما | مشاهدة مباراة Real Madrid vs Roma | بث مباشر LIVE
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