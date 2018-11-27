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وفد قضائي سعودي في زيارة لوزارة العدل للاطلاع على الخبرات المصرية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 م
وفد قضائي سعودي في زيارة لوزارة العدل للاطلاع على الخبرات المصرية
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عمار محمد
 

التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم  بمقر وزارة العدل وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد النشوان أمين عام مجلس القضاء السعودي سابقا يرافقه لفيف من السادة القضاة، وذلك ضمن زيارة لجمهورية مصر العربية لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمة النقض و الاستئناف.

 

ويبحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والاطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودي.

 

وأعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائي، والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعي.

 

ويتضمن البرنامج أيضاً زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة و دورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.


المزيد عن: وفد قضائي وزارة العدل السعودية الخبرات المصرية
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