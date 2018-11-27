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سيتواجد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، الليلة في ميونخ، من أجل حضور المباراة التي ستجمع بايرن ميونخ بنظيره بنفيكا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن باراتيسي، سيتواجد في ميونخ من أجل متابعة أليكس جريمالدو، ظهير أيسر بنفيكا، والبالغ من العمر 23 عامًا، ترقبًا للتعاقد معه في ظل عدم الاستقرار على مستقبل أليكس ساندرو مع البيانكونيري.





وأشار إلى أن يوفنتوس، يحاول استغلال العلاقة المميزة بين النادي وخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعبين، من أجل ضم جريمالدو، خاصة وأن مينديز هو وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو، وهو من سهل عملية انضمامهما للسيدة العجوز في الصيف الماضي.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف

وتشير تقارير صحفية إلى أن صفقة رحيل جريمالدو عن بنفيكا، قد تتكلف من 35 إلى 40 مليون يورو.





يشار إلى أن جريمالدو، هو أحد النجوم الذين أخرجتهم أكاديمية برشلونة، إلا أنه لم يلعب للفريق الأول بالبلوجرانا، بينما سبق له اللعب لفريق الشباب فقط، قبل أن ينضم إلى بنفيكا، عام 2016

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف